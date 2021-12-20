أطعمة تسد الشهية وتنقص الوزن

توجد بعض الأطعمة التي تساعدك في كبح جماح الشهية وتقلل الشعور بالجوع، وتقلل من نسبة تناول الطعام على مدار اليوم، ما يساهم بالحصول على اللياقة والرشاقة المطلوبتين ،ومنها:

البيض

يساهم البيض في سد الشهية وتقليل فرص الشعور بالجوع لأنه يأخذ وقتا طويلا في الهضم، كما أنه عنصر غني جدا ومفيد.

القهوة

يساعد فنجان القهوة على تقليل فرص الشعور بالجوع، لأنه يزيد من إفراز هرمون مهم في الأمعاء مسؤول عن الشعور بالشبع.

الفول والعدس

فهي قليلة السعرات الحرارية، وأيضا غنية بالألياف والبروتين، ولذا فإن تناولها مفيد وأيضا يساعدك في عملية التخلص من الوزن الزائد.

الشوكولاتة

تساعدك على الشعور بالشبع لأنها تأخذ وقتا طويلا في الهضم، وتعمل على سد الشهية، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة.

الأسماك

تناول السمك يساعد في إفراز هرمون “اللبتين” الذي من دوره تقليل الشعور بالجوع.