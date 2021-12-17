استقالة رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم

أكد مصدر خاص في الاتحاد السوري لكرة القدم أن اجتماع اللجنة المؤقتة في الاتحاد السوري لكرة القدم مع المدرّب الروماني تيتا فاليريو الأربعاء الماضي، انتهى بخلاف حول منصب مدير المنتخب.

وقال المصدر: “الاجتماع تم بين الطرفين واختلف الطرفان على منصب مدير المنتخب، حيث أصر رئيس اللجنة المؤقتة نبيل السباعي بقاء الكابتن أنور عبد القادر، بينما المدرب تيتا أصرّ على أن من صلاحياته تسمية المدير وطلب تعيين وائل عقيل”.

وتابع: “وبعد الخلاف اقتُرح اللجوء إلى رئيس الاتحاد الرياضي العام الكابتن فراس معلّا للاحتكام بين الطرفين، والذي أكد بأن المدرب تيتا هو من سيختار مدير المنتخب، ما سببّ رد فعل عند رئيس اللجنة المؤقتة ورفض القرار وقدّم استقالته وغادر الاجتماع وتوجّه مباشرة إلى مدينة حمص”.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الاتحاد السوري لكرة القدم تعليقاً على الموضوع.

أثر برس