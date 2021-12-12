بسبب ضربه لاعب يمني… هكذا تم التعامل مع مدرب  المنتخب السوري

أعلنت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم اليوم عن إيقاف مدرب حراس منتخب “سورية” للناشئين “لؤي عثمان”.

ووصفت اللجنة ما قام به “عثمان” خلال المباراة التي جمعت “سورية” و”اليمن” اليوم، وضربه لاعباً يمنياً بالتصرف الفردي المشين، وأكدت أنه سيتم منع “عثمان” من مرافقة أي نادٍ أو منتخب من المنتخبات الوطنية حتى إشعار آخر.

فيما انتشر مقطع مصور يظهر قيام عدد من أعضاء بعثة المنتخب السوري بالاعتذار من كوادر المنتخب اليمني، والقيام بتهنئتهم بالتأهل للمباراة النهائية من البطولة.

يذكر أن الحادثة وقعت مع اقتراب المباراة من نهايتها، حيث نجح المنتخب اليمني بالفوز على ناشئي “سورية” بنتيجة هدفين لهدف ضمن منافسات بطولة غرب آسيا والتي غادرها المنتخب السوري بعد الخسارة.