إصلاح أعطال كهربائية باللاذقية وتركيب محولة في تدمر

قامت مؤسسة كهرباء اللاذقية بإصلاح أعطال الشبكة الكهربائية التي تسببت بها العاصفة المطرية وأدت إلى حدوث أضرار مختلفة في العديد من مناطق المحافظة.

وذكر المهندس جابر العاصي مدير المؤسسة أن العاصفة سببت أضراراً بالشبكة الكهربائية منها سقوط برج على خط العشار في واد عميق بمحيط قرية حرف الصليب ما أدى إلى خروج 10 مراكز تحويل من الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن قرى عدة مشيراً إلى أن ورشات شركة كهرباء اللاذقية تعمل على نصب برج حديدي بدلاً منه حيث ستتم تغذية القرى المتضررة مؤقتاً من خط عين شقاق.

وبين العاصي أن العاصفة أدت أيضاً إلى سقوط عمودين في قرية الدالية وعمودين آخرين في قرية الصابونة وميلان واثنين آخرين في نبع الرز وسقوط شجرة على خط السبيل “20 ك ف” قرب مطعم قصر الشوق وأخرى على خط مياه الجوبة قرب مفرق قرية المعلقة وثالثة في مدينة اللاذقية خلف مبنى المحافظة الجديد إضافة إلى انقطاع شبكة توتر متوسط خط نقورو وخط المياه وانقطاع خطوط توتر منخفض في منطقة عين العروس وحارة المولد.

وأوضح العاصي أنه سقطت ثلاثة أعمدة أيضاً في منطقة جسر المزيرعة ومرخو وكذلك تسببت العاصفة بأعطال في محطة تحويل سقوبين 20-66 ك ف مبيناً أن الورشات انتهت من إصلاح التجهيزات المتضررة وأفسحت المجال لعمال ورشات الطوارئ لمتابعة عملها في المناورة وكشف الأعطال على المخارج المتضررة.

من جهة ثانية قامت ورشات الشركة العامة لكهرباء حمص بتركيب محولة كهربائية في مركز مدينة تدمر بعد استبدال المحولة القديمة التي كانت ذات استطاعة أقل وذلك في إطار تحسين واقع الشبكة الكهربائية بالمدينة.

وذكر رئيس شعبة كهرباء تدمر رياض الحافظ في تصريح لمراسل سانا أن استطاعة المحولة تبلغ 630 ك.ف. أ وتم تركيبها في منطقة الساحة الرئيسية الواقعة وسط مدينة تدمر ومن شأنها أن تؤدي إلى تحسين الواقع الكهربائي فيها وزيادة وثوقية الشبكة الكهربائية كما تسهم في تشجيع عودة أكبر عدد من الأهالي إلى المنطقة.

وأشار إلى أن الشركة تسعى حالياً إلى تزويد مدينة تدمر بعدد من المحولات وتركيبها وخاصة في الحي الشرقي وحي العامرية إضافة للأعمدة المطلوبة في معظم أحياء المدينة من أجل توزيع الشبكة الكهربائية وإيصالها لجميع المواطنين.