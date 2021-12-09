'طائرة سورية تعيد مهاجرين غير شرعيين من بيلاروسيا إلى دمشق

أقلعت من مطار مينسك الدولي في بيلاروسيا، الأربعاء، طائرة تقل مهاجرين سوريين غير شرعيين وجهتها دمشق، وفق ما ٧٧ به بيانات المطار على الانترنت.

وفي التفاصيل، أقلعت هذه الطائرة السورية من مطار مينسك الساعة 08:24 بالتوقيت المحلي، وعلى متنها 96 مسافرا، متوجهة إلى العاصمة السورية دمشق، وفق ما نقلت وكالة “تاس” الروسية.

وكان مطار مينسك الدولي في بيلاروسيا أعلن في بيان له الثلاثاء عن رحلة جوية متّجهة إلى دمشق الأربعاء على متن خطوط “أجنحة الشام”، أطلق عليها اسم “العودة إلى الوطن”.

ولم يذكر البيان ما إذا كانت الرحلة ستتم بشكل طوعي للعائدين أم أنها تدخل في إطار الترحيل.

كذلك تقوم طائرات الخطوط الجوية العراقية برحلات لإجلاء للمهاجرين العراقيين العالقين بالمنطقة منذ 18 تشرين الأول الماضي وتم في المجموع، نقل أكثر من 3 آلاف شخص إلى العراق.

وتواجه الحكومة البيلاروسية اتهامات من الدول الأوروبية باستغلال أزمة اللاجئين العالقين عند حدودها مع بولندا ومن بينهم سوريون يحاولون الوصول إلى أوروبا.

يُذكر أن شركة “أجنحة الشام” أعلنت سابقا إيقاف رحلاتها إلى بيلاروسيا بعد تفاقم أزمة اللاجئين على الحدود مع بولندا.