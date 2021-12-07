إحراق منازل وضحايا في اشتباك بين عائلتين في طفس بدرعا

تحدثت مصادر أهلية عن مقتل ثلاثةِ مواطنين بمدينة “طفس” في الريف الغربي من محافظة “درعا”، نتيجةَ انفجارِ قنبلةٍ يدويةٍ تم فتحها عن “طريق الخطأ” من قبل شابٍ من أحد عوائل المدينة، ونتج عن انفجارها مقتل حامل القنبلة واثنين برفقته وإصابة آخرين.

ما أدى إلى اندلاع اشتباك بين عائليتن في المدينة على أثر خلافات قديمة تجددت مساء اليوم الأحد 5/12/2021 وعادت إلى الواجهة من جديد، وتطورت أحداثها إلى اشتباكات بالأسلحة الخفيفة، أوقعت عدداً من الضحايا بالإضافة لخسائر مادية تمثلت بإحراق العديد من المنازل.



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