استهداف رتل عسكري أمريكي بريف الحسكة

استهدف هجوم بعبوتين ناسفتين رتلاً عسكرياً لقوات الاحتلال الأمريكي في منطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في آليات الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية أن عبوتين ناسفتين انفجرتا أثناء مرور رتل من الآليات العسكرية التابعة للاحتلال الأمريكي كان قادماً من تل حميس غرباً على طريق ترابي بين قريتي بئر الحلو وأم العظام في منطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي.

ولفتت المصادر إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة بآليات الاحتلال تلاه استنفار لميليشيا “قسد” المدعومة أمريكياً في المنطقة.

وتشهد المناطق التي تحتلها القوات الأمريكية وميليشيا “قسد” التي تدعمها في الجزيرة السورية احتقاناً شعبياً ضد الممارسات الإرهابية للاحتلال والميليشيا بحق المواطنين حيث يتم استهداف مقرات ميليشيا “قسد” وتحركاتها يوميا بهجمات متنوعة من قبل الفصائل الشعبية في تلك المناطق.