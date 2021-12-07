استهداف رتل عسكري أمريكي بريف الحسكة

07-12-2021

استهداف رتل عسكري أمريكي بريف الحسكة

الاحتلال الأمريكي في شرق الفرات مستمر وتدريبات عسكرية مشتركة مع قسد_0

استهدف هجوم بعبوتين ناسفتين رتلاً عسكرياً لقوات الاحتلال الأمريكي في منطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في آليات الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية أن عبوتين ناسفتين انفجرتا أثناء مرور رتل من الآليات العسكرية التابعة للاحتلال الأمريكي كان قادماً من تل حميس غرباً على طريق ترابي بين قريتي بئر الحلو وأم العظام في منطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي.

ولفتت المصادر إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة بآليات الاحتلال تلاه استنفار لميليشيا “قسد” المدعومة أمريكياً في  المنطقة.

وتشهد المناطق التي تحتلها القوات الأمريكية وميليشيا “قسد” التي تدعمها في الجزيرة السورية احتقاناً شعبياً ضد الممارسات الإرهابية للاحتلال والميليشيا بحق المواطنين حيث يتم استهداف مقرات ميليشيا “قسد” وتحركاتها يوميا بهجمات متنوعة من قبل الفصائل الشعبية في تلك المناطق.

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