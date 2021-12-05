5 قتلى بينهم 4 من جنود البشمركة في مواجهات مع مسلحي "داعش"

قالت مصادر أمنية، أمس الأحد، إن خمسة قتلى بينهم أربعة من جنود البشمركة ومدنى سقطوا بينما أُصيب ستة آخرون في مواجهات مع مسلحي تنظيم "داعش" قرب قرية قره سالم شمال العراق.

وقالت وزارة البشمركة في بيان صحفي، إن مسلحي التنظيم الإرهابي هاجموا موقع اللواء 126 لقوات البشمركة، مما أدى لسقوط ضحايا. لكنها لم تذكر حصيلة القتلى أو الجرحي.

وذكرت مصادر من قوات البشمركة أن الاشتباكات انتهت بانسحاب مقاتلي التنظيم.



وقال قائد في قوات البشمركة، إن مقاتلي تنظيم داعش "يستخدمون تكتيكات الكر والفر في الهجمات الليلية على مواقعنا. إنهم يتجنبون التمسك بالأرض لفترة أطول.. يجري إرسال المزيد من التعزيزات إلى المنطقة لمنع وقوع المزيد من الهجمات".

وقال مصدر عسكري عراقي، إن وحدات من قوات الأمن العراقية تحركت إلى المنطقة لمساندة البشمركة.

كانت مصادر أمنية قالت لرويترز، أيضا في وقت سابق اليوم، إن مسلحين تابعين لداعش سيطروا على قرية لهيبان في شمال العراق بعد هجوم بدأوه يوم السبت.

والقريتان في منطقة نائية متنازع عليها بين الحكومة العراقية في بغداد وحكومة أربيل في إقليم كردستان العراق شبه المستقل، حيث يشن تنظيم داعش هجمات منتظمة. لكن من النادر أن يسيطر مسلحو التنظيم على منطقة آهلة بالسكان بالقرب من طريق رئيسية سريعة تربط بين أربيل ومدينة كركوك.