قتل والده وادعى أنه عن طريق الخطأ

04-12-2021

قتل والده وادعى أنه عن طريق الخطأ

نتيجة التوسع بالتحقيق من قبل فرع الأمن الجنائي في السويداء في جريمة قتل المغدور (ص . ع) التي وقعت في مدينة السويداء تم توقيف فاعلها حيث تبين أن القاتل هو ابن المغدور المدعو (ب . ع) وادعى حينها بأنه قتل والده عن طريق الخطأ، كشف فرع الأمن الجنائي في السويداء ملابسات هذه الجريمة، وبالتحقيق مع القاتل ومواجهته بالأدلة اعترف بارتكاب جريمته بإقدامه على قتل والده قصداً بإطلاق النار عليه من مسدس حربي نوع ( شميزر ) العائد لوالده المغدور، وذلك بسبب خلافات شخصية بينهما .

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه ومصادرة أداة الجريمة، وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل

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