27-11-2021
اعتداء تركي بالمدفعية على محيط عين عيسى.. والأضرار مادية
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استهدفت قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية المرتبطة به، بالمدفعية الثقيلة محيط بلدة عين عيسى شمالي الرقة.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي وتنظيمات إرهابية تعمل بإمرتها استهدفوا خلال الساعات الماضية بالمدفعية الثقيلة قريتي معلك وصيدا المتاخمتين للطريق الدولي “أم فور” في محيط بلدة عين عيسى.
وتسببت الاعتداءات بحسب المصادر إلى وقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة وبالأراضي الزراعية.
وقصفت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته أمس محيط الأوتوستراد الدولي M4 وقرية هوشان التابعة لبلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي بالقذائف الصاروخية.
المصدر: سانا
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