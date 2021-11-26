الجيش الإثيوبي ينتشر في محيط سد النهضة

26-11-2021

الجيش الإثيوبي ينتشر في محيط سد النهضة

أعلنت القوات المسلحة الإثيوبية، نشر وحدات من الجيش الوطني في محيط منطقة سد النهضة، لتأمينه ضد أي خطر بعد محاولات لمهاجمته.

ووفقا لشبكة "فانا" الإثيوبية، قالت قوات الدفاع: "إن أعمال بناء سد النهضة الكبير ما زالت جارية دون أي عقبات أمنية، حيث يعكف الجيش على أداء واجباته في المنطقة ليلا ونهارا".

وأشارت قوات الدفاع الإثيوبية إلى وقوع محاولات متكررة من قبل من وصفتهم بـ"قوات المرتزقة"، لزعزعة الأمن في منطقة السد، لكن القوات المنوط بها حراسة المشروع تمكنت من هزيمة المهاجمين.

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