منصة الكترونية للتعريف بالمنتجات الصناعية السورية بداية 2022
أنجز الفريق الفني في غرفة صناعة دمشق وريفها تصميم منصة “التصنيع السوري” الالكترونية لإطلاقها بداية العام القادم عبر شبكة الانترنت للترويج للمنتجات الصناعية السورية وإيصال معلومات عنها للمهتمين في الأسواق الخارجية.
عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس القطاع النسيجي نور الدين سمحا أوضح أن المنصة صممت حسب المواصفات العالمية ومعايير التسويق الحديثة وستكون المعرف الرسمي للصناعة السورية وهي خطوة لدعمها ودعم الصناعيين للاستمرار بالإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتجاوز المعوقات والصعوبات التي تعرقل عملية التصدير جراء الحصار الجائر المفروض على البلاد.
وبين سمحا أن العالم الافتراضي نافذة مهمة لمساعدة الصناعيين السوريين في عملية التصدير خارج الحدود السورية حيث يصبح بإمكانهم عرض منتجاتهم ونشر معلوماتهم ووسائل الاتصال الخاصة بهم عبر المنصة بطريقة احترافية حديثة تحاكي أهم ما وصلت إليه التكنولوجيا الرقمية في العالم الافتراضي.
وتمنى سمحا من الصناعيين الانضمام للمنصة التي تقدمها الغرفة كخدمة مجانية لهم حيث يجري العمل الآن على رفع المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات الصناعية بعد دعوة الصناعيين لاجتماعات منفصلة للتعريف بالمنصة وكيفية الاشتراك بها وحجز المساحات الافتراضية فيها استعداداً لإطلاقها مع بداية العام القادم.
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