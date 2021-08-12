7 حيل لتحافظ على منزلك بارداً من دون جهاز تكييف

لا شكَّ أنَّ تشغيل مُكيف الهواء أو التسّمر لساعات أمام المروحة أمور مُغرية لفعلها خلال فصل الصيف، لكنها ليست الحيل الوحيدة للتخلص من وهج هذا الفصل، فهناك طرق أخرى ستجعل منزلك مكاناً منعشاً مُنخفض الحرارة ومن دون أي زيادة في استهلاك الكهرباء.





إليك بعض النصائح التي بإمكانها تبريد منزلك دون استخدام المُكيف الذي سيجعل فاتورتك نهاية الشهر باهظة.



1 – أغلق النوافذ واستخدم ستائر ملونة



مُعظم الناس يقومون بفتح النوافذ ظناً منهم أن ذلك سيجعل الهواء يدخل إلى منازلهم ويبردها، فهل هذا صحيح؟



عندما نترك نوافذ المنزل مفتوحة خلال ساعات الذروة على وجه الخصوص، فإن الهواء في الخارج يكون أكثر سخونة من الهواء الموجود في الغرفة، ولذلك فإن إبقاء النوافذ مغلقة سيساعد على بقاء الجزء الداخلي من منزلك أكثر برودة.



أما بالنسبة للستائر فإنها ستمنع دخول أشعة الشمس التي حالما تدخل إلى منزلك سيتحول منها نسبة 76% إلى حرارة.



وتقترح وزارة الطاقة الأمريكية باستخدام ستائر ملونة مدعمة بستارة أخرى بيضاء لتقليل اكتساب الحرارة بنسبة تصل حتى 33%.



2 – افتح النوافذ ليلاً ودع الهواء يتدفق لغرفتك



أما إذا كنت تعيش في مكان تنخفض فيه درجة الحرارة ليلاً، فأنت من المحظوظين، قُم بفتح النوافذ قبل النوم، فالهواء البارد سيجعل منزلك بارداً وسيحفظ لك أموالك من مصاريف المروحة.



ولكن تأكد من إغلاق النوافذ في الصباح للحفاظ على الهواء البارد بالداخل قبل أن يصبح الجو حاراً في الخارج.



3 – أغلق أبواب الغرف

إذا كنت تقضي معظم وقتك في غرفة واحدة، ففكر في إغلاق أبواب الغرف التي لا تستخدمها كثيراً، مثل غرف النوم أو الحمامات.



إذ يؤدي إغلاق أجزاء من المنزل إلى إبقاء الهواء البارد مركّزاً في منطقة واحدة، ويمكن أن يساعد الغرفة التي تستخدمها بشكل أسرع في الحفاظ على برودة الجو.



إذا كان لديك أبواب بها فجوات في الأسفل فقم بإصلاحها فوراً.



4 – استخدم مصابيح الـLED



تنتج المصابيح المتوهجة أكبر قدر من الحرارة عن طريق إهدار 90% من الطاقة التي تستخدمها، لذا فإن تبديل مصابيحك واستخدام مصابيح الـLED يمكن أن تحدث فرقاً في الحفاظ على منزلك بارداً.



ولا تنسَ أنّ هذا النوع من المصابيح سيوفر لك الطاقة ويخفض من فاتورة الكهرباء.



5 – استخدم المراوح الكهربائيّة بطريقة صحيحة



إذا لم يكن لديك مكيف في المنزل فالمراوح هي صديق جيد لك طالما أنك تستخدمها بالطريقة الصحيحة.



وبما أنَّ المراوح تقوم بتحريك الهواء بدلاً من تبريده، فإن طريقة استخدامها والمكان الذي ستضعها به مهم جداً.



ابحث عن المكان المناسب في غرفتك مثل الزوايا، ووجهها نحو الغرفة لتوزع الهواء في جميع أجزائها.



كما بإمكانك صنع مكيف هواء مؤقت عن طريق وضع وعاء كبير من الثلج أمام المروحة أو من خلال تعليق عبوتين من الماء المجمد على الطرف الخلفي من المروحة لتزيد من نسبة برودة الهواء.



6 – لا تستخدم الفرن في النهار



لا شيء سيجعل المنزل حاراً أكثر من استخدام فرن تصل درجة الحرارة فيه إلى 400 مئوية، لذلك كن استراتيجياً في طريقة استخدامه مثل اختيار الأوقات المسائية التي تكون فيها درجة الحرارة أقل من النهار ويكون بإمكانك أيضاً فتح نوافذ المطبخ.



7 – ركّز على درجة حرارة جسمك



إذا كان أسلافنا قد تمكنوا من البقاء على قيد الحياة بدون تكييف فبإمكاننا دون شك أن نبقى أيضاً نحن كذلك، من شرب المشروبات المثلجة إلى استخدام قطعة قماش باردة ووضعها في مناطق الرقبة والمعصمين والقدمين، فإن تبريد أنفسنا من الداخل إلى الخارج فكرة رائعة.



كما تشمل الحيل الأخرى أن تكون ذكياً بشأن اختيارات ألوان ملابسك أو الاحتفاظ بوعاء من الماء البارد بجوار سريرك وغمس قدميك به إذا شعرت بالحر في منتصف الليل.