567 مليون ليرة قيمة الأعمال المنفذة لشركة المشاريع المائية بحمص للربع الثالث

بين المهندس موسى زيدان مدير فرع شركة المشاريع المائية بحمص أن الشركة أنهت العديد من المشاريع المهمة بينما يتواصل العمل في العديد من المشاريع مبينا أن قيمة الأعمال المخطط إنجازها خلال الربع الثالث من العام الحالي يبلغ نحو 498 مليون ليرة بينما بلغت قيمة الأعمال المنجزة 567 مليونا وبنسبة تنفيذ بلغت نحو 114 بالمئة.



وتطرق زيدان إلى أبرز المشاريع المنفذة ومنها مشروع إنشاء سد وادي الوغر في النبك بقيمة عقدية بلغت 718 مليوناً ويهدف المشروع إلى درء السيول القادمة من الوادي باتجاه النبك ومشروع ترحيل الانقاض من أحياء باب الدريب وباب السباع والوعر ودير بعلبة والمنطقة الصناعية كما تم الانتهاء من استبدال جزء من خط الأسالة لشبكة مياه صدد بهدف تامين المياه الصالحة للشرب لأهالي البلدة وفق أفضل الشروط الصحية.



وقال: تستمر الأعمال في عدة مشروعات منها مشروع محطة معالجة أبو حوري بقيمة عقدية أكثر من 8ر1 مليار ليرة والذي يهدف إلى التقليل من التلوث الحاصل في منطقة حوض العاصي والاستفادة من المياه المعالجة في الري كما يستمر العمل بتنفيذ سدة مريمين التي تهدف إلى الاستثمار الأفضل لمياه الأمطار والاستفادة منها في أعمال الري وتحويل الأراضي من بعلية إلى مروية إضافة إلى استمرار العمل في مشروع الصرف الصحي للمنطقة الحرفية بالصايد لافتا إلى البدء بتنفيذ الطريق التخديمي لمحطة معالجة ابو حوري.