43 طن رز عبر البطاقة الإلكترونية في السويداء

استجر فرع المؤسسة السورية للتجارة في السويداء كمية 43 طناً من مادة الرز لاستكمال توفيرها للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية بموجب الرسائل النصية المحولة لهم.



وذكر مدير فرع المؤسسة أن الفرع بدأ تعبئة الكميات المستجرة بالأكياس وطرحها تباعاً بالصالات مبيناً أن إجمالي الكميات الموزعة من المادة قبل الاستجرار خلال الفترة الماضية كان نحو ألف طن.



ولفت إلى مواصلة توفير مادة السكر عبر البطاقة الإلكترونية إذ بلغت الكميات الموزعة منها حتى تاريخه نحو 1100 طن مشيراً إلى استمرار صالات الفرع بالعمل لتوفير المواد المدعومة بموجب البطاقة الإلكترونية لأشهر شباط وآذار ونيسان إلى نهاية الشهر الحالي لضمان حصول المواطنين عليها بما في ذلك أيام العطل.