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158 ضبطاً تموينياً في 3 أيام في حماة

صرّح  مدير  التجارة  الداخلية  وحماية  المستهلك في حماة رياض زيود أن دوريات الرقابة نظمت من بداية الشهر الجاري وحتى صباح اليوم 158 ضبطًا تموينياً بحق المخالفين.

وأوضح أن من تلك الضبوط 34 بحق أصحاب مخابز في حماة  وسلمية ومصياف وأريافها ،  وذلك لتهريب الدقيق التمويني  ،  والنقص بربطات الخبز ما بين 200 ـ 270 غ،  وبحق معتمدين للامتناع عن بيع الخبز والتلاعب بمخصصات البطاقة الإلكترونية.

ولفت إلى أن من تلك الضبوط أيضاً ،  40 بحق مخالفين ارتكبوا مخالفات جسيمة  ،  كحيازة مواد  منتهية الصلاحية ،واستخدامها بصنع الشوكولا، وحيازة مواد مجهولة المصدر، وفرم نثر الفروج بالكباب ، والمتاجرة بالمحروقات والتلاعب بالاحتياطي في بعض المحطات  .

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات  القانونية بحق المخالفين.