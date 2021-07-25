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10 حالات انتحار منذ بداية العام في حمص

قال الدكتور بسام محمد رئيس الطبابة الشرعية بحمص  إنه “تم تسجيل عشرة حالات انتحار منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه من بين 600 حالة عرضت على الطبابة الشرعية في المحافظة”.

وأضاف محمد أن نسبة حالات الانتحار بلغت ” 1.5% من بين مجموع الحالات التي كشف عليها الطب الشرعي علما أن الحالات لا تعرض على الطبابة الشرعية إلا في حال وجود شبهة بسبب الوفاة”.

وأشار محمد إلى أن” معظم الحالات كانت بين العقدين الثالث والرابع وبلغ عدد الذكور 3 و 7 إناث، في حين اختلفت طرق الانتحار بين 2 شنقا و 2 طلق ناري و 3 سقوط من شاهق و2 تسمم بمركبات دوائية وحالة واحدة تسمم بمبيد حشري، وتوزعت أماكن الحالات على حالتين ضمن الريف والباقي ضمن مدينة حمص”.

يذكر أن شابا يبلغ من العمر 28 عاما أقدم على الانتحار شنقا مساء الجمعة 23/7/2021 بواسطة كبل كهربائي في منزله بحي العباسية، حيث شمّ الجيران رائحة الجثة وابلغوا الجهات المعنية التي حضرت برفقة الطبيب الشرعي الذي كشف عليها ليتبين وفاة الشاب منذ أكثر من 24 ساعة”.

 



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