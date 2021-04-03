“هرباً من القبض عليها” ...فتاة تتعرى أمام الشرطة الإماراتية.

تعرت فتاة من جنسية عربية أمام رجال الشرطة في الإمارات، متهمتهم باغتصابها، كما قامت بالتعدي بالسب والضرب عليهم، وهددتهم لمنعهم من القيام بعملهم، وذلك بعد انتقالهم إلى مسكنها بسبب بلاغ ضدها.



وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، فإن شرطة رأس الخيمة تلقت بلاغاً من فتاتين بتعرضهما للاعتداء بالضرب والسب وإتلاف وسرقة منقولاتهما من قبل فتاتين معهما في السكن.



وبينت الصحيفة أن “اثنين من رجال الشرطة انتقلا إلى سكن المتهمتين لإعلامهما ببلاغ ضدهما، فقاومت المتهمة الأولى رجلي الشرطة ودفعتهما بيدها”.



كما اعتدت عليهما بالسب بألفاظ خادشة للحياء، واستولت على قبعة عسكرية، وتجردت من ملابسها الخارجية وبقيت عارية أمام الموجودين في المكان، بحسب ما ذكرت الصحيفة.



إما المتهمة الثانية فقامت بتهديد رجلي الشرطة باتهامهما بإحداث إصابات بيدها.وذكرت الصحيفة أن “محكمة الجنايات قضت بمعاقبة الفتاة عن التهم المسندة إليها بالسجن 10 سنوات، وتغريمها 500 ألف درهم (ما يعادل 137 ألف دولار)، وإبعادها عن الدولة بعد انقضاء العقوبة، وبراءة صديقتها مما أسند إليها”.