“قسد” تواصل الاعتقالات والتجنيد الإجباريّ.. واستهدافات تلاحق آلياتها

اعتقلت ميليشيات “قسد” مجموعة كبيرة من الشبان ضمن حملاتها المستمرة بتجنيدهم ضمن صفوفها بقوة السلاح، مع استمرار عمليات استهداف عناصرها.



وقالت مصادر محلية في ريف الحسكة إن قوات “قسد” اعتقلت 20 شاباً من سكان بلدة مركدة جنوبي محافظة الحسكة أثناء مرورهم على حاجز قرية كشكش جبور وساقتهم بشكل فوري إلى معسكراتها.



وتابعت المصادر: “كما اختطفت “قسـد” عدداً من الشبان من بلدة تل براك في ريف الحسكة الشمالي الشرقي وعدداً من المعلمين العاملين معها من مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي لتجنيدهم إجبارياً في صفوفها”.



في حين أفادت مصادر أهلية لـ “اثر” بمقتل وإصابة مجموعة من مسلحي “قسـد” اليوم السبت جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية تابعة لهم بالقرب من منطقة الحصية بمدينة الشحيل شرقي دير الزور، حيث قامت عناصرها بفرض طوق أمني حول مكان الانفجار.



وتابعت المصادر بأن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عسكرية تابعة لـ “قسد” على طريق المزارع شمال غرب مدينة الرقة دون معرفة نتائجها، كما جرفت “قسد” عدداً من المنازل في قرية الجبرلي غرب بلدة تل أبيض المحتلة في ريف الرقة الشمالي.



كما أفرجت “قسـد” خلال الساعات الماضية عن 7 من أبناء مدينة الشحيل في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي بعد أشهر من الاعتقال في سجونها.





أثر برس