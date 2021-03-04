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“تليغرام” يدخل المنافسة مع “واتساب” بتحديثات جديدة

أعلن تطبيق “تليغرام” قبل أيام إطلاق تحديثات جديدة على خدماته، لكسب أرض جديدة من مساحة “واتساب” المتراجعة في الشهور الأخيرة، بسبب سياسة الخصوصية التي أعلنتها الشركة الأم “فيسبوك”.
واشتدت المنافسة بين تطبيقات المراسلة الفورية والاستحواذ على حصة أكبر من هذا السوق الضخم وتعظيم الأرباح في آتون صراع شرس على جذب المستخدمين.

وأعلن تطبيق “تليغرام” عن تحديث أجراه على خدماته، بينها خدمة إخفاء الرسائل تلقائيا، وإنهاء صلاحية روابط الدعوات عبره ومجموعات الدردشة غير محدودة العدد، بحسب موقع “سكاي نيوز”.
وتأتي هذه الخطوة من “تليغرام” بعد الانتقادات الموجهة إلى “واتساب” بسبب سياسة الخصوصية الجديدة، التي أعلن عنها مؤخراً لمستخدميه أنه يجهّز سياسة جديدة للخصوصية، يتبادل بموجبها بيانات المستخدمين مع “فيسبوك” وهو ما أثار مخاوف المستخدمين الذين يتجاوز عددهم الـ2 مليار حول العالم.

وبحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن التطبيق فإن عدد مستخدمي “تليغرام” الناشطين يراوح الـ500 مليون شخص.

يذكر أنه منذ إعلان “واتساب” سياسته الجديدة اعتلى تطبيق “تليغرام” قائمة الأكثر بحثاً عبر محركات البحث المختلفة وحمّل 25 مليون شخص على مستوى العالم تطبيق “تليغرام” على هواتفهم خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الأول من العام الجاري.