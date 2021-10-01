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“الإنتربول” يرفع الحظر عن سوريا

قال مدير إدارة الأمن الجنائي حسين جمعة إن اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سوريا في ما يتعلّق بموضوع الإنتربول ليستعيد مكتب دمشق جميع صلاحياته.

وأضاف جمعة، بحسب صحيفة، أنه “يتم الانتظار حالياً لتفعيل خدمات الإنتربول لمكتب دمشق”، كاشفاً عن زيارة لوفد من الأمانة العامة للإنتربول الدولي إلى دمشق في الشهر القادم.

وأشار إلى أن “الوفد سيترأسه رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة، ويضم عدداً من المدربين”، مضيفاً أن “الزيارة ستضمن ورشة عمل حول موضوع التطبيقات الحديثة للإنتربول”.

ولفت جمعة إلى أنه “أصبح بإمكان المكتب تقديم خدمات الإنتربول لمؤسسات الدولة الأخرى، مثل الهجرة والجوازات والجمارك العامة والمعابر الحدودية في ما يتعلق بموضوع تهريب السيارات وقاعدة بصمات المطلوبين في العالم وغيرها”.

والإنتربول هو اختصار لـ “الشرطة الجنائية الدولية”، ومقرها الرئيسي مدينة ليون الفرنسية، وتهدف إلى تبادل المعلومات والمساعدة بين أجهزة الشرطة في مجال ملاحقة المطلوبين والمجرمين وتسليمهم وفق إجراءات قانونية