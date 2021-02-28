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يوتيوب يطلق خاصية “تجارب خاضعة للإشراف” للآباء

أطلق موقع يوتيوب خاصية أطلق عيها “تجارب خاضعة للإشراف”، وهي مجموعة من القيود التي تسمح للآباء بالتحكم بشكل أفضل في المحتوى الذي يشاهده أطفالهم وفقا لأعمارهم.

ونقل موقع “ذا فيرج” عن شركة يوتيوب قولها إنها تأمل في أن تساعد هذه الميزة الآباء على تعريف أطفالهم بمحتوى وميزات مناسبة لأعمارهم خارج تطبيق YouTube Kids، ومن المنتظر أن يتم إطلاق إصدار تجريبي جديد للآباء الذين يمكنهم السماح لأطفالهم بالوصول عبر حساب غوغل تحت الإشراف مع طرح إصدار تجريبي في الأشهر المقبلة.

وستقوم الشركة بتعطيل ميزات الشراء والإنشاء والتعليق داخل التطبيق، على الرغم من أن يوتيوب تقول إنه بمرور الوقت يمكن إضافة هذه الميزات من خلال نهج مناسب للعمر.

من جانبه، صرح جيمس بيسر، مدير إدارة المنتجات في يوتيوب، في بيان بأنه “عندما يكبر الأطفال، يكون لديهم فضول لا يشبع ويحتاجون إلى اكتساب الاستقلال وإيجاد طرق جديدة للتعلم والإبداع والانتماء”.

ويمنح حساب غوغل الخاضع لإشراف الوالدين، الاختيار من بين ثلاثة إعدادات للأطفال، وهي: Explore وExplore More وMost of YouTube.

يذكر أن تلك الإعدادات ترتبط عموما بالتقييمات العمرية، حيث تم تعيين الأول على من يبلغون 9 سنوات فنا فوق، والثاني بدءا من سن 13 فما فوق، والثالث يحتوي على جميع مقاطع الفيديو تقريبا على يوتيوب، باستثناء المحتوى المقيد بالفئة العمرية.