يكسب رزقه مقابل عدم فعل شيء

بدأ الرجل الياباني الذي يكسب رزقه من خلال تأجير نفسه «لعدم القيام بأي شيء» بالحصول على الأموال بعد أن حصل على عدد هائل من المتابعين عبر الإنترنت وآلاف العملاء.



فمقابل 10000 ين أي نحو 95 دولاراً أميركياً إضافة إلى نفقات السفر والوجبات، يمكن لأي شخص استئجار شوجي موريموتو (37 عاماً) من طوكيو، مقابل عدم فعله أي شيء باستثناء تناول الطعام والشراب وتقديم إجابة بسيطة.



وعرض موريموتو خدماته لأول مرة بعد أن نشر تغريدة قال فيها: «أنا أعرض نفسي للإيجار، كشخص لا يفعل شيئاً. هل يصعب عليك الدخول إلى المحل بمفردك؟ هل تفتقد لاعباً في فريقك؟ هل تحتاج لمن يحتفظ بمكان لك؟ لا أستطيع فعل أي شيء باستثناء الأشياء السهلة».



وعلى الرغم من أنه كان يقدم خدماته مجاناً، إلا أنه بدأ يتقاضى رسوماً لتقليل حجم الطلبات، ويقول إنه يوفر طلبات ثلاثة أو أربعة عملاء يومياً و3000 منذ أن أطلق خدماته لأول مرة.



ويقول إن الناس يستأجرون خدماته لأسباب مختلفة، لكن معظمهم يشعرون بالملل أو الوحدة ويريدون ببساطة أن يتم الاستماع إليهم.







وكالات