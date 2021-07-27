يترصد مستلمي الحوالات المالية ويقدم على سرقة المبالغ منهم

ألقى قسم شرطة العزيزية بحلب القبض على سارق، بعد ادعاء أحد المواطنين للقسم، بتعرضه لسرقة مبلغ 13 مليون ل.س من سيارته في أثناء ركنها في الشارع العام في حي محطة بغداد، واعتراف الأول بإقدامه على ذلك.



ومن خلال المتابعة وجمع المعلومات تمكن قسم الشرطة المذكور من معرفة الفاعل الذي يُدعى (محمد. ز) وتم نصب الكمين اللازم له، وإحضاره لمركز القسم.



وبالتحقيق اعترف (محمد. ز) بإقدامه على سرقة المبلغ المذكور من سيارة المدّعي، إضافة لاعترافه بعدة سرقات أخرى، حيث يقوم بمراقبة الأشخاص في أثناء استلامهم مبالغ مالية من البنوك وعند وضعها بالسيارة يقوم بفتح السيارة بوساطة قطعة حديدية على شكل مفتاح مقلّد وسرقة المبلغ المالي من داخلها.



و تمّ استرداد (2132) دولار أميركي و (623.000) ليرة سورية من أصل المبالغ المسروقة، وتم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء أصولاً.