ويسترن يونيون تعلّق خدماتها في سوريا.. وعشرات الحوالات معلقة

أوقفت شركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال، جميع التعاملات المالية من وإلى خارج سوريا دون تبيان سبب لهذا الإجراء.



وبينت مصادر في شركة “الفؤاد” للصرافة المتعاقدة مع “ويسترن يونيون” أنه تم إيقاف خدمات شركة ويسترن يونيون في سوريا بما فيها إرسال واستقبال الحوالات المالية من الدول التي تخدمها الشركة، منذ يوم الخميس الماضي.



حيث وردت شكاوى من عشرات المواطنين حول عدم تسليم حوالاتهم الخارجية الواردة عبر “ويسـترن”، وعدم وصول الحوالات المرسلة إلى وجهتها.



ولم توضح المصادر سبب تعليق خدمات “ويسـترن” في سوريا، مؤكدة أنها لا تعلم إن كان إيقاف خدمات الحوالات المالية مؤقت أم دائم.



وتقدم شركة ويسترن يونيون خدماتها في إرسال واستقبال الأموال في أكثر من 200 دولة حول العالم، كما يوجد للشركة في دمشق فروع هي: في شارع الثورة، شارع بغداد، الحجاز، السبع بحرات، شارع ميسلون، الجسر الأبيض، ساحة الجبة.



وشركة ويسترن يونـيون هي شركة رائدة في خدمات الدفع العالمية توفر للعملاء وقطاع الأعمال التجارية طرقًا سريعة لإرسال واستقبال الأموال حول العالم، ويقع المقر الرئيسي للشركة في ولاية كولورادو بالولايات المتحدة.



يذكر أن شركات الصرافة رفعت سعر الدولار الأمريكي في استلام الحوالات الواردة من الخارج إلى 3175 ليرة سورية.



أثر برس