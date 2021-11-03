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"وول ستريت" تسجل ارتفاعا قياسيا

ارتفعت مؤشرات "بورصة وول ستريت" إلى مستويات قياسية مع تزايد الإقبال على الأسهم وسط موسم قوي لأرباح الشركات بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأثناء الجلسة، سجلت المؤشرات الثلاثة مستويات قياسية مرتفعة خلال التعاملات.

وحسب بيانات أولية، صعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500 القياسي" 17.30 نقطة، (0.38 في المئة)، لينهي الجلسة عند 4631.05 نقطة، في حين ارتفع المؤشر "ناسداك المجمع"، 53.69 نقطة، وبنسبة 0.34 في المئة، ليغلق عند 15649.60 نقطة.

كذلك أغلق "داو جونز الصناعي" مرتفعا 139.25 نقطة، (0.39 في المئة)، إلى 36053.09 نقطة.

وارتفعت أسهم "فايزر" بأكثر من 4 في المئة بعد أن أعلنت شركة صناعة الأدوية إنها تتوقع أن تصل مبيعاتها هذا العام من لقاح كوفيد-19، الذي طورته مع شريكتها الألمانية بيونتيك، إلى 36 مليار دولار.

 

وجاءت أرباح الشركات الأمريكية للربع الثالث حتى الآن أفضل من المتوقع مع تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا.

 


المصدر: "رويترز"