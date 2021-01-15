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وفاة شابة إثر طلق ناري عن طريق الخطأ في ريف طرطوس

وفاة شابة إثر طلق ناري عن طريق الخطأ في ريف طرطوس

كشف رئيس مركز الطب الشرعي الدكتور علي سيف الدين بلال  أن “الشابة “ليليان فواز حسين” الملقبة “أم علي” توفيت إثر طلق ناري من بارودة صيد عن طريق الخطأ في قرية الصوراني بريف طرطوس “.

وأوضح الدكتور بلال  أن “الشابة البالغة من العمر 28 عاماً توفيت إثر تعرضها لطلق ناري بالبطن من بارودة صيد “خردق”.

وبيّن بلال أنه “تم الكشف على جثمان الشابة من قبل هيئة الكشف في مشرحة مشفى الشهيد مازن ابراهيم في مدينة الشيخ بدر، حيث تبين أن سبب الوفاة هو الصدمة النزفية و الأذيات الحشوية الناس جمة عن طلق ناري بالبطن من بارودة صيد خردق” .

يُذكر أنه خلال عام 2019 ، توفي شابان في منطقتي صافيتا والصفصافة إثر طلق ناري من بندقية صيد عن طريق الخطأ، وانفجار قنبلة نتيجة العبث بها بشكل خاطئ.

 



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