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وفاة شاب غرقاً في نهر العاصي بريف إدلب

توفي شاب من أبناء ريف محافظة إدلب الغربي غرقاً في نهر العاصي، يوم الثلاثاء 13 تموز.

وذكرت وسائل إعلام، إنّ الشاب “خلف الحميدي” من ريف إدلب الغربي والبالغ من العمر 20 عاماً ، توفي يوم الثلاثاء غرقاً أثناء سباحته في نهر العاصي قرب بلدة “دلبيا” بريف مدينة “سلقين” الغربي.

وتوفي خلال ثلاثة أيام، أربعة من أبناء ريف دير الزور والرقة بينهم أطفال، غرقاً في نهر الفرات.

الجدير بالذكر أنّ حالات الغرق تتزايد خلال فترة فصل الصيف، خصوصاً في الأوقات التي تشهد موجات حر، حيث يرتاد الشباب الأنهار بهدف السباحة، ويتعرضون للغرق بسبب عدم صلاحية بعض الأماكن في هذه الأنهار للسباحة.