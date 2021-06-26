وفاة أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة جراء تدهور سيارة عند جسر أبيض بريف الحسكة

توفي أربعة اشخاص وأصيب ثلاثة آخرون جراء تدهور سيارة مساء أمس عند جسر أبيض جنوب مدينة الحسكة.



وقالت مصادر أهلية إن سيارة نوع جيب تدهورت عند جسر أبيض على الطريق الذي يصل مدينة الحسكة بقرى جبل عبد العزيز كان يستقلها سبعة أشخاص ما أدى إلى وفاة أربعة بينهم فتى يبلغ 13عاما وإصابة ثلاثة آخرين إصابات بالغة وتم نقلهم إلى أحد المشافي الخاصة بمدينة الحسكة لتلقي العلاج.



وأشار مصدر طبي في المشفى إلى أن ثلاثة مصابين وصلوا إلى المشفى مساء أمس بينهم إصابة حرجة في العناية المركزة لتلقي العلاج فيما الإصابات الأخرى متوسطة لافتا إلى أنه تم نقل جثامين أربعة اشخاص إلى المشفى الوطني بحي العزيزية.