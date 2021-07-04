وظائف شاغرة لذوي الشهداء في شركة MTN

أعلنت مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين عن توفر عدد من الشواغر الوظيفية لذوي الشهداء في شركة MTN حسب الاختصاصات الآتية:



1 - خريجي هندسة إلكترون واتصالات ومعلوماتية للعمل في مدينة دمشق حصراً كمهندسين في نظم المعلومات والاتصالات



2 - خريجين باختصاص التصميم الجرافيكي والإعلانات للعمل في دمشق حصراً كمصممين جرافيك



3 - حملة شهادة التعليم الثانوي (موظفين ضمن كل محافظة) للعمل كموظفين أمن المراكز



4 - حملة الشهادات الجامعية أو طلاب السنة الثالثة فما فوق أو المعاهد المتوسطة بمختلف الاختصاصات ( علوم إنسانية، إدارة أعمال وغيرها) للعمل كموظفي مراكز خدمة المشتركين أو مراكز الاتصالات



العدد المطلوب حوالي /١٠٠/ موظف للفقرات (1 - 2- 3 - 4 )



5 - طلاب السنة الثالثة فما فوق أو المعاهد المتوسطة بمختلف الاختصاصات (علوم إنسانية ، إدارة أعمال وغيرها ) للعمل كمندوبين في الشركة ضمن كافة المحافظات السورية والعدد المطلوب حوالي /٨٠/ موظف.



وطلبت المديرية من الراغبين بالتقدم مراجعة مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين أو أحد أفرعها وأقسامها في المحافظات.





