وزير خارجية الهند : مستمرون بتقديم المساعدات وتعزيز التعاون الاقتصادي مع سورية

أكد وزير خارجية الهند سوبرامانيام جيشانكار، رغبة بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع سورية واستمرارها في تقديم المساعدة الممكنة للتخفيف من معاناة الشعب السوري.



و شدد الوزير الهندي خلال لقائه وزير الخارجية فيصل المقداد اليوم في نيويورك على التزام الهند الثابت باحترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها ودعمها لسورية في مكافحة الإرهاب.



بدوره عبر الوزير المقداد عن تقدير سورية لمواقف الهند الداعمة لسورية مؤكدا أن سورية تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الهند ولا سيما في ظل سياسة سورية بالتوجه شرقاً.



وتبادل الوزيران وجهات النظر إزاء بعض التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وضرورة الحفاظ على استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهما.