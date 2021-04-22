وزير النفط.. مدة تعبئة البنزين هي 24 ساعة من لحظة إرسال الرسالة

عقد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة اجتماعاً ضم المدراء المعنيين في شركة محروقات بخصوص معالجة كافة الملاحظات التي ظهرت بعد تطبيق ألية توزيع البنزين عن طريق الرسائل النصية .



وبنتيجة الاجتماع تم الاتفاق على توحيد الدور على مستوى المحافظة بشكل يماثل ألية توزيع الغاز المنزلي ,ومعالجة ملف السيارات ذات القيد المرقن , وتم التأكيد إلى أن مدة تعبئة البنزين هي 24 ساعة من لحظة أرسال الرسالة , وأن كل من لم تأته الرسالة حتى الآن عليه التأكد من رقم الهاتف المحدد أو مراجعة مراكز محروقات .