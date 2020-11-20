وزير الكهرباء يعد بتحسن المنظومة الكهربائية في القريب العاجل.. لكن متى؟

في ظل ازدياد انقطاع التيار الكهربائي في سوريا، ما يفتح معاناة جديدة قديمة يواجهها السوريون كل سنة، حيث وعد وزير الكهرباء السوري "غسان الزامل" بتحسين وضع التيار الكهربائي قائلاً: «إن المنظومة الكهربائية سترتقي قريباً من خلال أعمال كبيرة، تقوم بها الوزارة حالياً.



كلام "الزامل" جاء خلال زيارته إلى مدينة السويداء، لكن على ما يبدو أنه تراجع عن وعده حيث قال إن «الطاقة الكهربائية في الشتاء لهذا العام لن تكون أفضل من العام الماضي لوجود معاناة في موضوع التوليد»، مضيفاً أن «الصعوبات التي تعاني منها الوزارة تكمن في الحصار الاقتصادي على سوريا، الذي يحول دون إجراء بعض العقود لتوريد قطع التبديل».



وأضاف أن «هناك جهوداً حثيثة من الحكومة بهذا الشأن»، كيث أكد أن «الوزارة تسعى لتأمين احتياجات المواطنين وفي القريب سيكون هناك أعمال كبيرة ترتقي بالمنظومة الكهربائية، ولكن ليس في القريب العاجل لكي لا يُفهم كلامنا أنه اليوم أو الغد إنما خلال العام القادم 2021».



أما عن الطاقة البديلة، ولماذا لا يتم توجيه المشاريع لها في ظل نقص التوريد، أوضح الزامل أن «هناك خطة في الوزارة للتوجه إلى مشاريع الطاقة البديلة ،والخطة تتضمن مشاريع لتوليد 300 ميغا وإلى الآن لم ينفذ منها سوى 20 ميغا ، والسبب في عدم التحول إلى الطاقات البديلة هو الحصار على الدولة السورية و لكن الأيام القادمة تحمل الكثير من المشاريع في الطاقة البديلة».



كما أكد الوزير أن «السويداء مستثناة من الحماية الترددية، إلا أن الطاقة المولّدة محدودة وتضطر الوزارة في بعض الأحيان إلى برامج التقنين نتيجة خروج بعض مجموعات التوليد من الخدمة».



وحول التجهيزات في مدينة السويداء أكد أن «الوزارة جاهزة لتلبية كل متطلبات المحافظة من محولات وأمراس وكابلات»، مشيراً إلى تنشيط عمل الوزارة في موضوع العقود».





ويعاني السوريون من تزايد انقطاع التيار الكهربائي وخصوصاً في فصل الشتاء ما يزيد معاناتهم، في نقص المازوت أيضاً للتدفئة، وتصل ساعات التقنين إلى 5 و6 ساعات يومياً في أغلب المناطق السورية، حيث لاتزال الوعود من قبل الوزارة بتحسين التيار الكهربائي تتردد على ألسنتهم منذ سنوات.



