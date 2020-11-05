وزير الكهرباء: وضع الكهرباء في الشتاء لن يكون مريحاً

كشف وزير الكهرباء غسان الزامل أن وضع الكهرباء في موسم الشتاء بكل تأكيد لن يكون مريحاً نتيجة وجود عجز في توليد الطاقة الكهربائية، موضحاً أن التوليد حالياً بحدود 3 آلاف ميغا على حين حاجة البلاد نحو 8 آلاف.



وناقشت اليوم لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب موازنة وزارة الكهرباء التي بلغت نسبة التنفيذ في مشاريعها 33 بالمئة.



وخلال رده على مداخلات أعضاء اللجنة أكد الزامل أن الوضع يمكن أن يصبح مقبولاً في حال تم توفير مادة الغاز وأيضاً توفير المازوت مع وجود القدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أن حاجتنا في ظل هذا الجو لا يقل عن 6 آلاف ميغا وما يتم توليده لا يتجاوز 2500 ميغا ويمكن أن يصل التوليد إلى 3200 ميغا بعد إدخال مجموعات التوليد التي يتم إجراء الصيانة عليها.



وقال الزامل: نحن في وضع حرب وفي الحقيقة الحرب الاقتصادية أشد وطأة من الحرب العسكرية.



وفيما يتعلق بالحمايات الترددية أشار الزامل إلى أن الوزارة مضطرة لوضع الحمايات الترددية نتيجة الطلب على لطاقة الكهربائية ونتيجة أيضاً ضعف التوليد وخصوصاً إذا كان هناك عدم توافر للمحروقات للمواطنين وتبعا لذلك يلجؤون إلى لكهرباء للتدفئة والطبخ، وهذا حقهم لذلك تم الحديث مع وزارة النفط واللجنة الاقتصادية حول هذا الموضوع لأن لجوء المواطن للكهرباء في الشتاء سوف يسبب عجزاً كبيراً فيها.





الوطن