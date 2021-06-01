وزير الكهرباء للسوريين: قننوا في بيوتكم .. نلغي التقنين

صرح وزير الكهرباء غسان الزامل مؤخرا أنه لا إمكانية لتخفيف ساعات التقنين في فترة امتحانات الشهادتين، إلا أنه يمكن تخفيف التقنين في بعض المناطق على حساب مناطق أخرى.



وأكد الزامل خلال حديثه لأحد الصحف المحلية أن سبب التحسن الطفيف في الكهرباء خلال الأيام الماضية هو انخفاض درجات الحرارة وانخفاض كميات الاستهلاك.



كما ألقى الزامل اللوم على على الأسرة السورية وقال:" لو استخدمت كل عائلة حصتها بإدراك لأُلغي التقنين، لكن الاستخدام الزائد خلال فترة إيصال الكهرباء أدى إلى زيادة ساعات التقنيين”.