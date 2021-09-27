وزير الصناعة : لم تصلنا أي معلومات تتحدث عن إغلاق صناعيين لمعاملهم أو منشأتهم

بين وزير الصناعة زياد صباغ أنه لم تصل إلى الوزارة أي معلومات تتحدث عن إغلاق صناعيين لمعاملهم أو منشأتهم مؤخراً ولم يغادر أي صناعي البلاد في الفترة الماضية.



وهناك أشخاص يرغبون بالسفر لاستكمال الدراسة أو بحثاً عن فرص للعمل وهناك أيضاً بعض الصناعيين الذين يرغبون بإقامة مشاريع ومنشآت بأكثر من دولة.



وتضرر القطاع الصناعي بشكل كبير في سنوات الحرب وهناك مجموعة من المستثمرين والصناعيين غادروا البلاد خلال هذه الفترة.



كما أن المغريات التي تقدمها مصر للصناعيين السوريين موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي فقط وأمين الجالية السورية في مصر صرح بأن البيئة الاستثمارية ليست مشجعة في مصر، وتحتاج لمبالغ استثمارية كبيرة.



شام اف ام