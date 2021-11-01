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وزير الخارجية اللبناني يرد على نظيره السعودي بشأن "هيمنة حزب الله"

نفى وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، ردا على التصريحات الأخيرة لنظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن تكون لـ"حزب الله" أي هيمنة على لبنان.

وصرح بوحبيب، في حديث لقناة "الجديد" اللبنانية مساءأمس الأحد: "أقول لوزير خارجية السعودية، الحزب مكون أساسي في لبنان لكنه ليس كل لبنان ولا يهيمن على لبنان".

وأردف مع ذلك: "لن نقبل أن تحل أي أزمة على حساب السعودية أو على حساب لبنان ولتتحرك جامعة الدول العربية وتدعو إلى الحوار".


وسبق أن قال بن فرحان، في تصريح أدلى به أول  أمس السبت لوكالة "رويترز"، تعليقا على التوتر الحالي بين البلدين: "أعتقد أن القضية أوسع بكثير من الوضع الحالي... أعتقد أن من المهم أن تصيغ الحكومة في لبنان أو المؤسسة اللبنانية مسارا للمضي قدما بما يحرر لبنان من الهيكل السياسي الحالي الذي يعزز هيمنة حزب الله".

 


المصدر: "الجديد" + وكالات