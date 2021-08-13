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وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل جندي شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها في قصف استهدف قاعدة عسكرية للقوات التركية في محافظة نينوى شمال العراق.

وتم استهداف موقع زليكان العسكريّ التابع للقوات التركية بثلاثة صواريخ. وأضاف أن المعسكر يضمّ قوة عسكرية تركية في منطقة بعشيقة ضمن محافظة نينوى شمال البلاد.


وتشن القوات التركية بانتظام عمليات ضد الحزب العمال الكردستاني شمال العراق.

في المقابل تحتج بغداد باستمرار على القصف التركي، لكن أنقرة تؤكد أنها "ستتولى أمر" حزب العمال الكردستاني في هذه المناطق في حال "لم تكن بغداد قادرة على ذلك".
يأتي هذا الهجوم، بعد أشهر من حصول اشتباكات متقطعة بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكردستاني في محيط منطقة جيستا في دهوك أقصى شمال العراق. 

وفي وقت سابق، استدعت الخارجية العراقية، القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد إلى مبنى الوزارة، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية تحركات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في العراق.

كما عبرت الخارجية العراقية، عن استيائها الشديد وإدانتها عقب دخول اكار الأراضي العراقية من دون تنسيق أو موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة، إلى جانب لقائه قوات تركية داخل الأراضي العراقية بصورة غير مشروعة.