وزارة التربية تنبه: عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة

نشرت وزارة التربية في صفحتها على الفيسبوك توضحاً بخصوص الطالب عبد الهادي يونس .



وقالت الوزارة إن مواقع التواصل الاجتماعي تتناول قضية الطالب عبد الهادي يونس ليتعاطف الناس معه في الوقت الذي راجع فيه الطالب وزارة التربية منذ اكتشافه إهماله متابعة تسجيله



وقامت الوزارة بشرح القوانين الناظمة للامتحاان ،حيث أعلمته أنه لا يملك الوثائق التي تسمح له بالتقدم للامتحان ،مبينةً أنه عندما أحضر الوثائق المطلوبة تم دراسة وضعه من الناحية القانونية وجرى تسجيله للتقدم للامتحان.



وشددت الوزارة على أنها لا تتعامل بالعواطف والتعاطف بل وفق القوانين والأنظمة وبالتأكيد بما يحقق مصلحة الطالب فهو محور العملية التعليمية.



ويذكر أن صفحات التواصل الاجتماعي دعت لحملة تعاطف مع الطالب عبد الهادي يونس والسبب عدم حصول الطالب على بطاقة اكتتاب لعدم استكمال أوراقه .