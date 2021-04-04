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وزارة الإعلام تنفي صحة معلومات عن حظر جزئي للتجوال

نفت وزارة الإعلام  صحة معلومات تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن قرار بفرض حظر جزئي للتجوال في سوريا.

 ونقلت حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي عن “مصدر في وزارة الإعلام” أنه لا صحة لتلك المعلومات.

وأوضحت الوزارة على لسان المصدر “أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف تتعلق فقط بإيقاف الدوام في رياض الأطفال ومن الصف الأول إلى الرابع وتعليق الدوام لطلاب التعليم الأساسي حتى الصف الثامن إضافة إلى تعليق الدوام في الجامعات والمعاهد لمدة أسبوعين”.

ودعا المصدر، الذي لم تسمه الوزارة، وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي إلى اعتماد الأخبار التي تصدرها المؤسسات الرسمية و”عدم الانجرار وراء الإشاعات”.