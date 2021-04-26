شركات الصرافة تسلم الحوالات بالدولار !
تسليح ناقلات جنود سورية بواحد من اقوى المدافع الرشاشة بالعالم
رئيس اركان ايران يتوعد 'اسرائيل' في حال تكرار استهداف سوريا
بدء امتحانات الفصل الثاني للصفوف الانتقالية للعام الدراسي الحالي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعلن حالة الطوارئ في البلاد
هجوم بطائرة مسيرة أتت من لبنان على ناقلة نفط قبالة ساحل بانياس
الجيش ينتشر في أحياء القامشلي
الدفاع الروسية تتحدث عن نقل مواد سامة إلى أطراف إدلب
هل تحررنا فعلياً؟ وهل يحق لنا الاحتفالُ بجلاء المستعمرين؟
الرواية الحقيقيّة حول صاروخ ديمونا
اغتيال أحد أعضاء “وفد التهدئة” في القامشلي
مجهولون يهاجمون القوات الأمريكية شرق ديرالزور
مواصفات صاروخ “SA-5” السوري الذي استهدف منطقة “ديمونا”
العشائر العربية تسيطر على مراكز مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
الخارجية: قبول البعض للمبررات الإسرائيلية والأمريكية تجعل منهم شريكاً أساسياً في الجرائم

واشنطن والناتو يباشران سحب القوات من أفغانستان

قال الجنرال سكوت ميللر قائد القوات الأمريكية والناتو في أفغانستان، خلال مؤتمر في كابل، إن بلاده والحلف باشرا في عملية سحب القوات من بعض القواعد في أفغانستان.

وأضاف الجنرال: "بدأت قواتنا بالانسحاب من بعض القواعد في أفغانستان".

وتابع ميللر القول، إن الجيش الأمريكي "سيسلم جميع قواعده للقوات الأفغانية".

في وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستبدأ مع حلول الأول من مايو بسحب القوات من أفغانستان، وبحلول 11 سبتمبر ستنجز العملية.

وذكرت الإدارة، أن هذا الانسحاب سيتم بالتنسيق الكامل مع الحلفاء والشركاء.

 



المصدر: نوفوستي