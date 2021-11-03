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واشنطن: الصين لن تقوم بعمل عسكري ضد تايوان خلال 6 أشهر أو عام

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، إنه لا يمكن أن تقوم الصين بعمل عسكري ضد تايوان خلال 6 أشهر أو عام، معلنا أن واشنطن تملك "بالتأكيد" القدرة على الدفاع عن تايوان.

وقال ميلي خلال مشاركته في منتدى "آسبن" الأمني إنه "من غير المرجح أن تحاول الصين الاستيلاء على تايوان عسكريا في العامين المقبلين، حتى مع تطوير جيشها لقدرات من شأنها أن تمكن من استعادة الجزيرة، التي تتمتع بالحكم الذاتي، بالقوة".

وأضاف: "على الرغم من ذلك، ، يقوم الصينيون بشكل واضح ولا لبس فيه ببناء القدرة على توفير تلك الخيارات للقيادة الوطنية إذا اختارت ذلك في وقت ما في المستقبل. لكن أي مستقبل قريب؟ أي شيء يمكن أن يحدث".

 


المصدر: "رويترز" +"أ ف ب"