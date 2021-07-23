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هل يسحب بايدن قواته «القتالية» من العراق قبل نهاية العام؟

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، بأن قيادتي الولايات المتحدة والعراق تعتزمان إصدار بيان يُحدّد نهاية العام الحالي موعداً لمغادرة القوات «القتالية» الأميركية من العراق.

وكان وفد عراقي برئاسة وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، قد وصل إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الجولة الأخيرة من «الحوار الاستراتيجي» الأميركي العراقي، التي ستُعقد غداً الجمعة، في واشنطن.

ووفق الصحيفة الأميركية، سيصدرُ البيان الأميركي العراقي خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة، ولقائه الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين المقبل.

ووفق مسؤولين حاليين وسابقين، تحدثت معهم «وول ستريت جورنال»، يتمثّل الهدفُ من البيان في تخفيف ضغط فصائل المقاومة العراقية عن الكاظمي.

ونقلت الصحيفة الأميركية، عن مسؤول أميركي، لم تُسمّه، قوله إن الولايات المتحدة تُخطّط للوفاء ببنود البيان من خلال إعادة تحديد دور بعض القوات الأميركية في العراق، بدلاً من تقليص الوجود الأميركي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد رايس، أكد خلال إفادته الصحافية، أن «الحوار الاستراتيجي» الذي سيُعقد غداً «سيُحدّد مستقبل قواتنا» في العراق.