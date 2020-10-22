هل نحن مقبلون على رفع اسعار النقل !؟

أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب أن رفع سعر البنزين المدعوم سينعكس بنسبة 90% على المواصلات والنقل، وهو القطاع الأكثر تأثراً.



و بعض سائقي التكسي يعتقدون أنه بمجرد رفع سعر البنزين مئة بالمئة، عليهم أن يرفعوا تسعيرتهم بنفس النسبة وهذا خطأ، لأن سعر البنزين جزء واحد فقط من عدة تكاليف تؤخذ بعين الاعتبار (من مسافة، وقطع تبديل ..) أثناء تحديد التعسيرة.



ولا يوجد مبرر للسائق أن يرفع أسعاره بشكل كبير، واعتباراً من اليوم سيتم إجراء دراسة لـ تعديل العداد من لجنة تسعير النقل في كل محافظة على حدى، وريثما تنتهي الدراسة سيتم وضع لصاقة على كل تكسي بالتسعيرة التي يجب أن يقتاضاها السائق في الفترة الراهنة.وان تعديل العدادات يحتاج إلى وقت.



– رفع سعر البنزين لن ينعكس إطلاقاً على أسعار الخضار و الفواكه بحجة أجور النقل، لأن جميع وسائط النقل المتعلقة بنقل الخضار والفواكه تعمل على المازوت المدعوم.