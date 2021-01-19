مشاريع إِسرائيليّة بالجُملة لتثبيت السّيطرة على مياه الجولان
“قسد” تستولي على دائرة نفوس تل تمر وتمنع أطباء مشفى القامشلي من الوصول إلى عملهم
هجمات المجهولين على حواجز الجيش العربي السوري تعكر صفو القنيطرة
الخارجية تنفي أية لقاءات سورية إسرائيلية
“الجيش التركي” ينصب برج مراقبة على مشارف “M4” قرب عين عيسى
لافروف:لانريد أن تستخدم الأراضي السورية ساحة للمواجهة الإيرانية الإسرائيلية‏
روسيا ترسل حوالي 300 عسكري إلى سوريا لتعزيز المواقع المشتركة
جيمس جيفري يكشف هدف الدعم الأمريكي للغارات الاسرائيلية على سوريا
شهداء من الجيش في هجوم مسلح على أحد حواجزه جنوب البلاد
هذا ما قاله خليفة ميركل عن الرئيس الأسد
أمريكا و"قسد".. شاحنات محملة بالقمح من الحسكة إلى العراق؟
بعد اشتباكات دامية.. اتفاق صلحي بين العشائر المتنازعة في درعا
القوات المسلحة العراقية: نعمل بجدٍ ومثابرةٍ لمسك الحدود مع الجانب السوري
أحدها قطع توريدات النفط إلى مناطق الحكومة السورية.. شروط أمريكية على “قسد” قبيل استلام “بايدن”
“سرية أنصار أبو بكر” للجيش التركي: “جهزوا نعوشكم واحفروا قبوركم”

هل تشتعل المنطقة بعد رحيل ترامب؟

لعل السؤال الاهم الذي يطرح حول مصير الاقليم في ظل التبدلات التي تحصل على صعيد الولايات المتحدة الاميركية هو: هل نحن مقبلون على تسوية كبرى ام على حرب كبرى؟

 لا احد حتى الآن قادر على جزم ما يمكن ان يحصل، حتى أن الحديث عن عودة الولايات المتحدة الاميركية الى الاتفاق النووي مع ايران ليس امرا محسوما، بل دونه عقبات مرتبطة بالملفات الاخرى التي تهم واشنطن على رأسها الصواريخ الايرانية.

لكن الاهم وقبل الانتقال الى مرحلة حكم بايدن، ماذا ينتظرنا في الايام المقبلة التي تعدّ الاخيرة من ولاية ترامب؟ يقول بعض المطلعين إن طهران سترد على مقتل احد علمائها النوويين في لحظة ميتة في نهاية ولاية ترامب، لانها لا ترغب في زيادة التوترات مع بايدن.

وهذا يعني ان امكانية حصول عمل امني او عسكري لم تنته بعد، أضف الى ذلك ما بدأت تروجه تل ابيب عن امتلاك “حزب الله” لعدد كبير من الصواريخ الدقيقة، ما يعني انها قد تكون تمهد بشكل او بآخر لضربة خاطفة داخل لبنان.

في كل الاحوال، هذه المخاطر المحدودة ضمن زمن ترامب الذي يقضي ساعاته الاخيرة في البيت الابيض، ليست وحيدة، بل ان المنطقة في ولاية بايدن ستشهد توترات من نوع آخر.

من الواضح ان طهران وحلفاءها تلقوا خلال الاشهر الطويلة الماضية ضربات عدة، وكانوا في موقع احتوائها، لانهم وجدوا ان ترامب وادارته قد يسعون الى الذهاب لحرب في توقيتهم هم، لذلك قررت طهران تحمل الخسائر وعدم الرد بطريقة قاسية تدفع الى الحرب وهذا ينطبق على حلفائها.

لذلك يمكن القول ان هناك جردة حساب جدية في المنطقة كانت معلقة، منها الرد على اغتيال قاسم سليماني، وهو ما يسميه الايرانيون الرد الاستراتيجي، اي استهداف القوات الاميركية في العراق والذي لم يحصل الا بطريقة خجولة في المرحلة الماضية.

كما هناك رد “حزب الله” المنتظر على قتل احد عناصره في سوريا قبل اشهر والذي ماطل به الحزب كل تلك الفترة لأنه لم يكن يريد تصعيدا بالتوقيت الاسرائيلي.

وتبقى جبهة اليمن، الذي بات يحكى عنها بإعتبارها قد تكون جبهة اكثر اشتعالا قبل التسوية المنتظرة، والتي ستسعى اليها ادارة بايدن…

 

 


علي منتش – لبنان 24