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هذه العلامات تؤكد أنك تعاني من اختلال كهرباء القلب

يعاني بعض الأشخاص من عدم انتظام ضربات القلب، وهي مشكلة صحية تعرف باسم “اختلال كهرباء القلب”، تحدث الإصابة بها عندما لا تعمل النبضات الكهربائية التي تنسق ضربات القلب بشكل صحيح.

وفي هذا المقال سوف نستعرض أسباب اختلال كهـرباء القلب وأعراضه.

أعراض اختلال كهرباء القلب:

1. تسارع أو بطء ضربات القلب.

2. رفرفة القلب.

3. ضيق التنفس.

4. ألم في الصدر.

5. الدوخة.

6. التعرق.

7. صعوبة النوم.

أسباب اختلال كهرباء القلب:

1. العوامل الوراثية.

2. تناول بعض الأدوية، مثل المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب وعلاجات الضغط المرتفع ونزلات البرد.

3. التعرض المستمر للضغوط النفسية، مثل التوتر والقلق.

4. تندب نسيج عضلة القلب، نتيجة الإصابة بنوبة قلبية سابقة.

5. ارتفاع ضغط الدم.

6. الجفاف.

7. اضطراب الغدة الدرقية.

8. السكري.


9.الإفراط في ممارسة الرياضة.


10. التدخين.

11. تناول كميات كبيرة من الكحوليات.

12. الإكثار من المشروبات المنبهة.