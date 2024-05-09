أسترازينيكا تسحب لقاحها المضاد لكورونا من جميع أنحاء العالم

أعلنت شركة “أسترازينيكا” يوم الثلاثاء أنها ستسحب لقاحها المضاد لكوفيد-19 “فاكسيفريا” من جميع أنحاء العالم بسبب “فائض اللقاحات المحدثة المتاحة” منذ تفشي الجائحة. كما أكدت أنها ستسحب تراخيص تسويق هذا اللقاح في أوروبا.

وأشارت الشركة إلى أن تطوير لقاحات متعددة ومتنوعة ضد كوفيد-19 أدى إلى انخفاض الطلب على “فاكسيفريا”، الذي توقفت الشركة عن تصنيعه وتوزيعه.

وذكرت أسترازينيكا أنها تقدمت بطلب سحب اللقاح في الخامس من مارس، ودخل القرار حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، وفقًا لصحيفة “تليغراف” البريطانية.

تأتي هذه الخطوة في ظل تحول الشركة المدرجة في بورصة لندن إلى تطوير لقاحات أخرى وعلاجات السمنة، بعد تباطؤ نمو مبيعات لقاحات كوفيد-19.

كما أفادت تقارير إعلامية أن “أسترازينيكا” اعترفت سابقًا في وثائق محكمة بأن لقاحها قد يسبب آثارًا جانبية مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

في بيان نُشر في صحيفة “تليغراف”، أعربت الشركة عن فخرها بالدور الذي لعبه “فاكسيفريا” في مكافحة الجائحة العالمية، مشيرة إلى أنه وفقًا لتقديرات مستقلة، تم إنقاذ حياة أكثر من 6.5 مليون شخص في السنة الأولى من استخدام اللقاح، وتم توزيع أكثر من ثلاثة مليارات جرعة على مستوى العالم.

وأضافت الشركة أن جهودها نالت اعترافًا واسعًا من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم، وأكدت أنها ستعمل مع السلطات التنظيمية لبدء عمليات سحب ترخيص التسويق لفاكسيفريا، حيث لم يعد متوقعًا وجود طلب تجاري مستقبلي على اللقاح.