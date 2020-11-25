هذا هو المنصب الذي شغله جد "ريما دودين"

عين الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" أمس، الناشطة الديمقراطية "ريما دودين"، وهي من أصول أردنية في منصب نائب مدير مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية في الإدارة الجديدة.



وشغل جدها "مصطفى دودين" منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة الأردنية وتحديداً حكومة "وصفي التل"، وكان عضواً في مجلس الأعيان، وسفيراً للأردن في الكويت.يشار إلى أن "ريما دودين"، من أبرز المتطوعات في فريق بايدن- هاريس، وعملت كمديرة لمكتب السيناتور الديمقراطي "ديك دوربين".



وحصلت "دودين" على شهادات جامعية من جامعة بيركلي في كاليفورنيا وجامعة إلينوي، وكانت ناشطة في اللجنة القضائية الفرعية للسيناتور حول حقوق الإنسان والقانون.