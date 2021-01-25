هجوم مسلح على قافلة عسكرية في دير الزور.. ؟!
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هجوم مسلح على قافلة عسكرية في دير الزور.. ؟!

استشهد ثلاثة عسكريين من الجيش العربي السوري وجرح عشرة آخرون، جراء استهداف حافلة عسكرية كانت تقلهم على طريق دير الزور - تدمر.

وأفاد مصدر عسكري أن «حافلة تقل عسكريين تعرضت في الساعة 13:40 ظهراً في منطقة المالحة – الشولا، على طريق دير الزور – تدمر لإطلاق نار من جنوب الطريق من مجموعة إرهابية قادمة من منطقة التنف».

وسائل إعلام محلية سورية ذكرت أن الهجوم جاء في وقتٍ كانت فيه القوات الأمريكية تقوم بنقل المئات من مسلحي تنظيم "داع ش" من العراق إلى منطقة التنف السورية للقيام بعمليات هجومية ضد عناصر الجيش السوري».

وتضم الحافلة التي اُستهدفت نحو 25 جندياً، بحسب وسائل إعلام التي قالت إن «منفذي الهجوم مجهولون يعتقد أنهم من تنظيم داع ش»، بينما قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أنهم من أفراد التنظيم.

وفي نهاية الشهر الماضي، استشهد 25 عسكريا من الجيش وجرح 13 آخرين جراء هجوم مسلح على حافلة في منطقة كباجب على الطريق بين دير الزور وتدمر.