نقيب الفنانين: أي مسلسل فيه ايحاءات وخيانة سيتم منعه

كشف نقيب الفنانين، زهير رمضان، عن أن أي مسلسل فيه ايحاءات وخيانة وجنس سيتم منعه.



وقال رمضان في تصريحات نقلها عنه موقع “البعث ميديا” إنه: ” من الان وصاعداً، أي مسلسل فيه خيانة وايحاءات وجنس، سيتم منعه، ومحاسبة المسؤولين”.



وتابع رمضان: ” قبل استلامي نقابة الفنانين حاولت منع مسلسل صرخة روح من العرض، وبعد أن أصبحت النقيب منعت عدد من المسلسلات الهابطة منها سنة ثانية زواج “.



ولم يحدد رمضان فيما إذا كان يقصد تلك المسلسلات التي تعرض على شاشة التلفزيون، أو عبر صفحات “فيسبوك” ومنصة “يوتيوب”.



وكان زهير رمضان، أصدر في وقت سابق تعميماً يحذر الفنانين السوريين من استخدام أيّ ألفاظ مسيئة للذوق العام أثناء حفلات الغناء.



وهدد التعميم بمنع أي فنان من مزاولة المهنة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما فيها الملاحقة القضائية، في حال استخدامه ألفاظ مسيئة.



يذكر أن زهير رمضان أعيد انتخابه نقيبا للفنانين في العام 2020، بعد انتخابات أثارت الكثير من الجدل في الوسط الفني.